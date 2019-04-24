Конфуз дня: собака до ужаса напугала почтальона (видео) [ Редактировать ]
Нелюбовь, которую собаки испытывают к почтальонам, стала темой множества видеороликов - порой забавных, а порой и пугающих, пишут facenews.
Собака сидела в доме и не могла вступить с мужчиной в схватку, но она оглушительно и очень грозно лаяла.
Однако, в какой-то момент почтальон понял, что ему угрожает нечто куда более страшное, чем быть облаянным. Со стороны окна во двор посыпались осколки, из чего можно сделать вывод, что собака, готовая перейти к решительным действиям, вознамерилась разбить стекло.
Ранее сообщалось, что девушка отказалась от свадьбы ради денег, а также что парашютист врезался в дом и чудом выжил.
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