Нелюбовь, которую собаки испытывают к почтальонам, стала темой множества видеороликов - порой забавных, а порой и пугающих, пишут facenews.

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Собака сидела в доме и не могла вступить с мужчиной в схватку, но она оглушительно и очень грозно лаяла.

Однако, в какой-то момент почтальон понял, что ему угрожает нечто куда более страшное, чем быть облаянным. Со стороны окна во двор посыпались осколки, из чего можно сделать вывод, что собака, готовая перейти к решительным действиям, вознамерилась разбить стекло.

Ранее сообщалось, что девушка отказалась от свадьбы ради денег, а также что парашютист врезался в дом и чудом выжил.