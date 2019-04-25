Вор-неудачник застрял в трубе и наткнулся на начальника (видео) [ Редактировать ]
В США вор пытался пробраться в здание автосервиса через дымоход и застрял в нем. Об этом сообщает Fox News.
Мужчина перерезал провода от кондиционера и хотел пробраться в помещение автосервиса Durango Auto Center через трубу, но не смог протиснуться вниз. По словам сотрудницы сервиса Евы Сигалы, злоумышленника обнаружил ее начальник.
"Он услышал плач и крики из камина и подумал, что это голуби, потому что они постоянно залетают в дымоход. Но он подошел поближе, услышал "помогите" и вызвал полицейских", - рассказала она.
Вместе с полицейскими на место прибыли спасатели. Они достали застрявшего мужчину около 09:45 утра. Просидев в дымоходе около 9 часов мужчина не пострадал, но был сильно напуган.
Ранее мы писали о том, что вор-неудачник выбросил сумку с деньгами и драгоценностями.
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