Спроба усунути з посади Голову Конституційного Суду не вдалася [ Редактировать ]
Спроба усунути з посади Голову Конституційного Суду, що може відтермінувати інавгурацію Володимира Зеленського, не вдалася. Втім, питання не закрили, а відклали на 14 травня.
Про це свідчать документи, на які посилається інтернет-видання "Страна.ua". Рішення про позбавлення посади Станіслава Шевчука мали розглядати напередодні. Однак частина суддів відмовилась брати участь у засіданні, а решта росто не прийшла. Натомість ініціатори відставки намагаються перенести засідання на 14 травня.
Ми продовжуємо стежити за ситуацією довкола спроб відсторонити від посади Голову Конституційного Суду України - Станіслава Шевчука.
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