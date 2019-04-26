Спроба усунути з посади Голову Конституційного Суду, що може відтермінувати інавгурацію Володимира Зеленського, не вдалася. Втім, питання не закрили, а відклали на 14 травня.

Про це свідчать документи, на які посилається інтернет-видання "Страна.ua". Рішення про позбавлення посади Станіслава Шевчука мали розглядати напередодні. Однак частина суддів відмовилась брати участь у засіданні, а решта росто не прийшла. Натомість ініціатори відставки намагаються перенести засідання на 14 травня.

Ми продовжуємо стежити за ситуацією довкола спроб відсторонити від посади Голову Конституційного Суду України - Станіслава Шевчука.