В Центральной избирательной комиссии считают, что обвинения Владимира Зеленского в затягивании объявления результатов выборов являются беспочвенными и заявляют, что работают в беспрецедентно быстром режиме. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИКа Евгений Радченко "Українським Новинам".

"Это беспочвенные заявления. ЦИК бьет все рекорды скорости и принимает документы окружных избирательных комиссий и участковых комиссий заграничного округа в беспрецедентно быстром режиме, со скоростью, достойной уважения. Мы только вчера за один день приняли более 100 комиссий. Где же тут затягивание? Кроме того, ЦИК сделал выводы с голосования в первом туре, и если тогда было более 40 уточнений протоколов, то сейчас мы делаем все, чтобы их было меньше. Так, по состоянию на вечер четверга, у нас только одна комиссия пошла на уточнение. Возможно, будут еще, но эта возможность невелика", - сказал он.

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По словам, Радченко, Центризбиркому осталось получить только протоколы 3 из 199 окружных избирательных комиссий и чуть более 40 из 101 участковой комиссии заграничного округа.

"Мы делаем все, чтобы во-первых, быстро, а во-вторых точно установить результаты, чтобы ни у кого не возникло никаких сомнений в достоверности, точности, честности. По состоянию на вечер 25 апреля ЦИКу осталось принять протоколы только от трех окружных избирательных комиссий, один из которых - уточненный, и немного более сорока от участковых избирательных комиссий заграничного округа. Это не такое большое количество, которое могло бы свидетельствовать о затягивании", - сказал он.

Зампредседателя комиссии не стал прогнозировать дату официального объявления результатов выборов, но подчеркнул, что ЦИК выполнит требования законодательства и в десятидневный срок установит их.

По закону комиссия обязана установить результаты выборов до 1 мая включительно.

При этом в первом туре комиссия объявила итоги на три дня раньше предельного срока.

В четверг Зеленский записал видеообращение, в котором обвинил ЦИК в затягивании официального объявления результатов выборов.