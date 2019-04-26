У національному музеї "Чорнобиль" сьогодні відкрилась унікальна виставка. За допомогою сучасних технологій митці занурюють відвідувачів в атмосферу тих трагічних подій. Інтерактивні інсталяції, лазерні проекції, 3d-мапінг - це лише частина прийомів, завдяки яким "оживають" експонати.

Ольга Клюєва однією з перших бачила експозицію.

"Пташка символізує надію, "хоуп" англійською мовою. Вона сіла подивилась навколо, де зробити гніздо, щоб продовжувати життя".

Маленька пташка на гранітній скелі. Дві майже однакові скульптури української мисткині Зої Скоропатенко встановлені біля музею Чорнобилю в Києві та в центрі постраждалої від аварії на атомній електростанції - японської Фукусіми.

"Моя скульптура це надія на краще майбутнє. Ми жили в страху і тепер не в зрозумілій ситуації, але завжди треба мати на увазі що є майбутнє", - говорить Зоя Скоропатенко, скульптор.

Сьогодні в стінах музею історія Чорнобильської катастрофи оживає в прямому сенсі слова. За допомогою сучасних арт-технологій тут відтворили атмосферу зони відчуження від моменту катастрофи до наших днів. Мовою інсталяцій, медіа-арту та моушн-дизайну митці показують своє бачення національної трагедії. І нагадують, до яких страшних наслідків може призвести не лише катастрофа, а й дезінформація та пропаганда.

"Та проблема яку ми підіймаємо - це інформаційна складова, це не тільки вибух був, це було ще и замовчування. Пізно була зроблена евакуація, влада не брала на себе відповідальність визнавати проблеми і зараз ми говоримо про те, що є фейкові новини, які зараз також пишуться", - зазначив Олег Коршунов, автор арт-проекту.

У Національному музеї "Чорнобиль" зберігається понад півтори тисячі унікальних експонатів: розсекречені документи, карти, схеми з грифом "Таємно", дозиметричні прилади, техніка та фото героїв, які ціною власного життя захистили людство від наслідків страшної катастрофи.

"Дуже велика катастрофа для людства. Дуже прикро, що так сталося".