На Харківщині пішли з життя 456 учасників ліквідації на ЧАЕС

Жахливі події 30-літньої давнини, сьогодні згадували ліквідатори по всій Україні. Вони несли квіти до пам'ятників учасникам ліквідації аварії на АЕС, і вшановували пам'ять загиблих.

У Харкові до пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи сходяться люди. Майже всі вони у 1986 році були в Чорнобилі. Андрій Горяїнов працював водієм пожежного автомобілю. На станцію тоді виїжджав вісім разів.

"Работы было много, и очень быстро люди выходили из строя ввиду большого уровня радиации. По этому, работали по 2, по 3 смены вместо одной", - розповідає Андрій Горяїнов, пожежник, учасник ліквідації аварії на ЧАЕС.

У травні на станції була ще одна пожежа, у кабельному тунелі. Її рятувальники гасили без спеціальних засобів захисту.

"Мы выбросили те противогазы, которые нам выдали на вооружение, когда колонну вооружали. Они просто оказались непригодными для использования, ввиду того, что они очень долго хранились на складах", - розповідає Андрій Горяїнов, пожежник, учасник ліквідації аварії на ЧАЕС.

За минулий рік на Харківщині пішли з життя 456 учасників ліквідації на ЧАЕС. Нині тут мешкає понад 20 тисяч ліквідаторів. І всі потребують допомоги.

"33 роки тому життя України було поділено на "до" і "після". І кожного дня треба шанувати чорнобильців. Чорнобильський диспансер, який було відремонтовано, і програми, і виплати, і медичне обслуговування, і санаторне лікування, все це запроваджуємо для того, щоб кожного дня дякувати тим, хто надав нам можливість жити в нормальній, мирній, нормальній, мирній і спокійній країні", - зазначила Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.

В Одесі провели мітинг-реквієм. Серед тих, хто прийшов до меморіалу чорнобильцям - і одеський депутат-опозиціонер Сергій Біб. Два місяці він брав участь у ліквідації наслідків аварії.

"Я считаю, что это была халатность где-то. Мы за счет людей, за счет жертв только, наверное, выскочили из всего этого - потому, что никто в мире не мог помочь. На то время все прекрасно понимали, что нет технологии это потушить!", - зазначив Сергій Біб, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".

Опозиціонер Микола Скорик зауважив - наразі держава допомагає чорнобильцям лише на папері: вони не отримують пенсій у повному обсязі, не працюють і програми щодо оздоровлення ліквідаторів.

"Я считаю, что государство должно сделать все от него зависящее для того, чтобы те люди, которые спасли Европу от атомной катастрофы - должны жить достойно, и все те программы, которые были предусмотрены в свое время - государственные программы по финансированию чернобыльцев - должны работать. Это и оздоровление, это и материальная помощь", - наголосив Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

За словами нардепа, "Опозиційна платформа - За життя" підготувала низку законопроектів щодо відновлення державної допомоги чорнобильцям.