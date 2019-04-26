Саме цей захисний саркофаг дозволив стати зоні відчуження відкритою для відвідувачів. З кожним роком охочих побачити її на власні очі дедалі більше, і передусім це іноземці.

Лише минулого року в чорнобильському заповіднику побували понад 63 тисячі людей. Як вона виглядає сьогодні і які роботи проводять на станції - дивіться у сюжеті.

Ліквідатор Володимир Вербицький працює на ЧАЕС із 1983 року. В день трагедії служив в оперативному управлінні. Згадує: з першого по третій блоки тоді зупинили порівняно просто. А от із четвертим - не впорались.

"Вопрос страха не стоял. Люди, которые работаю на станции - они профессионалы. Они и до аварии били связаны с радиацией, просто, после аварии уровни выше и все. Моего возраста этих людей нет больше 50 процентов. Мы недавно обсуждали. Пришли к такому выводу", - розповідає Володимир Вербицький, ліквідатор аварії на ЧАЕС.

Вшанувати пам'ять загиблих до зони відчуження приїхав і прем'єр-міністр Володимимр Гройсман.

"Треба сказати слова дякую тим, хто в перші години і хвилини, дні, а потом стільки - скільки було потрібно, мінімізували наслідки цієї трагедії, яка є страшною. Дуже важливо щоб ми дбали про здоров'я цих людей, про соціальний захист. Тому, сьогодні знов хочу сказати дякую тим, хто врятував сотні і мільйони життів", - наголосив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

У 2016 році на ЧАЕС нарешті завершили споруджувати укриття над зруйнованим четвертим енергоблоком, а невдовзі планують звести спеціальну арку над залишками небезпечних конструкцій.

"Мы можем посредством этой арки - для того, чтобы пыль, которая является носителем радиации - это не святой дух - не распространялась", - говорить Сергій Калашник, в. о. генерального директора ЧАЕС.

А ще, завдання на найближчі роки - добудувати два майданчики для зберігання залишків ядерного палива. За словами профільного міністра, зиск від цього буде не лише екологічний. На одному планують ховати відходи саме з ЧАЕС, на іншому - з решти українських атомних електростанцій.

"Сьогодні Україна відправляє відпрацьоване паливо в Росію і щороку за таку послугу ми витрачаємо близько 200 млн доларів", - наголосив Остап Семерак, міністр екології та природних ресурсів України.

За словами фахівців, за рахунок об'єктів захисту, екологічна ситуація в зоні відчуження трохи поліпшилась. Почав зростати потік туристів - за три роки з 8 до 70 тисяч. Більшість шанувальників таких екскурсій - іноземці.