Життєва філософія у кожному візерунку: буковинська майстриня створює унікальні писанки [ Редактировать ]
На Буковині народна майстриня створює незвичайні великодні прикраси. Унікальні писанки робить не лише з курячих та гусячих яєць. А навіть зі страусових. Техніку освоїла самотужки - тепер досвідом ділиться зі школярами. На майстер-класі побували і наші журналісти.
Свою першу писанку жителька Сторожинця Наталія Руда зробила 25 років тому. Орнаменти наносила на звичайні курячі яйця. Потім взялася за більші - гусячі. А нещодавно вирішила поекспериментувати - і замовила в інтернеті кілька страусових яєць.
"Візерунок наноситься воском по яєчку і потім занурюється в оцет. Тримати в оцті потрібно десь 7 годин і через кожних 10 хвилин щіточкою кожен цей візерунчик вичищати. Ти пишеш - ти відключаєшся від усього світу", - ділиться секретами Наталія Руда, писанкарка.
На розпис першого страусового яйця в майстрині пішло два місяці. Техніку освоювала самотужки і навіть власні орнаменти вигадувала. Зараз у колекції Наталії кілька десятків великодніх яєць. Візерунки ніколи не повторюються.
"Червоний - любов, синій - наша творчість, фіолетовий - мудрість. Кожна людина в цій писанці бачить щось своє".
Писанки так сподобалися синам Наталії, що вони теж долучилися до роботи. Старший - Дмитро - запропонував декорувати яйця вирізами. Тож, тепер писанки мають ще й мереживо.
"Це не тоненька шкарлупа, для неї є алмазні бурики різні та бормашинка з високою, так сказати, віддачею. Беру маленький спочатку, більший, більший, більший і так формується отакий узор", - говорить Дмитро Рудий, син писанкарки.
Свої велетенські писанки майстриня презентує на виставках. А ще влаштовує майстер-класи: нині прийшли школярі місцевого ліцею.
"Під час розписування писанок в мене дуже хороші думки і під час цього процесу дуже швидко минає час. Я вмію малювати - мені не складно зробити будь-який малюнок".
Дерев'яними писачками діти старанно виводять лінії та візерунки. Захоплюються роботою не лише дівчата.
"Спершу думав, що це не для мене. А потім прийшов і почав писати. В мене виходило краще всіх і тоді я захопився цим".
Майстриня радіє, що діти охоче ходять до неї на заняття. Каже, мріє - щоб її писанка була в кожній українській родині.
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