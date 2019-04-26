Бойовики порушили режим припинення вогню [ Редактировать ]
На сході країни зранку окупанти вже тричі порушили режим припинення вогню. Бойовики атакували українські опорні пункти в районі Кримського, Павлополя та Мар'їнки.
Минулої доби російські найманці 9 разів обстріляли позиції Збройних сил, двічі - із забороненого Мінськом озброєння. Під вогонь ворога потрапили оборонці Павлополя, Гнутового, Лебединського і Кримського. Втрат серед наших захисників немає.
Як зазначили у штабі, українські підрозділи готові до будь-яких провокацій окупантів під час святкування Великодня.
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