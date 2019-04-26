На сході країни зранку окупанти вже тричі порушили режим припинення вогню. Бойовики атакували українські опорні пункти в районі Кримського, Павлополя та Мар'їнки.

Минулої доби російські найманці 9 разів обстріляли позиції Збройних сил, двічі - із забороненого Мінськом озброєння. Під вогонь ворога потрапили оборонці Павлополя, Гнутового, Лебединського і Кримського. Втрат серед наших захисників немає.

Як зазначили у штабі, українські підрозділи готові до будь-яких провокацій окупантів під час святкування Великодня.