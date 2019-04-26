В Киеве пройдет турнир по смешанным боевым искусствам "FIGHT KINGS" [ Редактировать ]
30 апреля 2019 года, в 12:00, в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция: "Под эгидой Федерации Профессионального ММА Украины в Киеве состоится новый турнир по смешанным боевым искусствам "FIGHT KINGS"
Контекст мероприятия:
В ММА Украины сложилась крайне негативная ситуация в области организации, проведения, судейства и медицинского сопровождения соревнований по смешанным боевым искусствам.
Так, судьями и рефери на коммерческих турнирах являются сами организаторы (WWFC), что постоянно приводит к подсуживанию, вытягиванию "своих" спортсменов организаторами (что показал минувший Кубок президента по самбо).
Неудовлетворительной и формальной является и сфера контроля здоровья выступающих в таком жестком и зрелищном виде единоборств как ММА спортсменов: бойцы не предоставляют справок о состоянии своего здоровья, а нередко проверки состояния перед поединком ограничиваются словестным опросом уровня "нормальное самочувствие?".
Федерация Профессионального ММА Украины была создана в 2018 году. Ее основная задача - регламентировать проведение турниров по ММА в Украине, обеспечивать профессиональное, объективное и беспристрастное судейство, задать высокие стандарты медицинского сопровождения соревнований и состоянию здоровья выступающих в ММА спортсменов.
С этой целью в Киеве состоится новый турнир по ММА "FIGHT KINGS", призванный продемонстрировать спорстменам и зрителям тот уровень организации и проведения состязаний, которому должны соответствовать все соревнования по ММА - самом динамичном, зрелищном и жестком виде единоборств.
Участники:
- Сорока Владимир, Президент Федерации;
- Букатин Павел, главный рефери ФПММАУ;
- Васильев Константин, матчмейкер промоутерской кампании FIGHT KINGS;
- Баток Дмитрий, профессиональный боец ММА;
- Заец Алексей, профессиональный боец ММА.
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