Візит у Росію для кім Чен Ина став третьою закордонною поїздкою у цьому році

Кім Чен Ин подорожує! Цього тижня побував у Росії, у Владивостоці. Своєму диктаторському шику не зрадив - приїхав броньованим поїздом із усіма атрибутами чучхейської влади, як за часів діда й батька.

Чи домовився про щось? Чи це був лише візит-знайомство? - з'ясували наші кореспонденти.

Ось так - зі сльозами на очах у єдиному пориві - Кім Чен Ина проводжають до загадкової Росії. Лідер КНДР вирушає туди вперше. До того - там були його дід і батько. Іде, як і вони, броньовичком.

Літаком Кім Чен Ин не літає принципово. Продовжує традиції династії. Цим броньованим потягом їздили й Кім Ір Сен, і Кім Чен Ир. Кажуть, вагони оббиті такою кількістю куленепробивного покриття, що їхати швидше ніж 60 кілометрів за годину поїзд не може. Неквапом північнокорейський лідер перетинає кордон. Там, зустрічаючи, виструнчилися російські чиновники:

"Спасибо большое, для нас большая честь!"

"Щиро дякуємо! Для нас це - велика честь!"

Кім тримає курс на Владивосток. Потяг прибуває на перон. І одразу невдача - броньовик складно підігнати під розстелену червону доріжку.

До речі, броньований поїзд Кімів - це вже легенда. Його функціонування забезпечують сотні працівників: кухарі, офіціанти, снайпери, охоронці. І насправді, броньовик має кілька складів! Є навіть вагон-гараж, у якому перевозять автомобіль лідера. Що ще є в поїзді - достеменно не знає ніхто. Але кажуть - там є все. Банкетна зала, кабінет, спальні, ресторан, де подають делікатеси. Ось на цих рідкісних кадрах Кім Чен Ин у рожевому вагоні. Багато вагонів, по-сучасному оснащенні, з гарним інтернетом...

Владивосток - для зустрічі обрали північнокорейці. Мовляв, це найбезпечніше місце. Але навіть тут охорона Кім Чен Ина не полишає його ні на мить. От - уже "фірмова" пробіжка біля машини із лідером.

До речі, напевне, дбаючи про безпеку Кім не скуштував караваю, який йому на пероні піднесли дівчата. Уже наступного дня - зустріч із російським президентом. І ще один казус. Кім Чен Ин змусив Путіна, який САМ завжди запізнюється, чекати себе півгодини.

Спільна фотосесія, протокольні вітання. Спершу - дві години сам на сам, потім - переговори делегацій. На порядку денному - ядерне роззброєння, санкції проти КНДР, корейсько-американські відносини. Далі - урочистий прийом, подарунки і застілля.

Окрім люб'язностей, офіціозу та розваг, результати цього помпезного дійства - не вельми яскраві. Самі учасники саміт назвали "обміном думками".

"Метою нашого візиту в Росію була зустріч із президентом Путіним, обмін думками щодо Корейського півострова й ситуації в регіоні, якою цікавиться світ", - заявив Кім Чен Ин, Верховний керівник КНДР.

Візит у Росію для кім Чен Ина став третьою закордонною поїздкою у цьому році. До того на своєму броньованому потягові північно-корейський лідер побував у Китаї та В'єтнамі.