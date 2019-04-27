Петро Порошенко зустрівся з учасниками міжнародних змагань "Ігри нескорених". Глава держави привітав ветеранів АТО з Великоднем і наголосив, що наполягає якомога швидше передати реабілітацію під контроль Міністерства у справах ветеранів.

" Я переговорив із міністром оборони Степаном Полтораком і з нашою пані міністром Іриною Фриз для того, щоб питання реабілітації переходили вже під протекторат міністерства ветеранів і ті натхнення з якою пані Ірина, громадська рада міністерства, що вона саме з цього почала свою діяльність, це надзвичайно важливо ну і хочу привітати вас з Пасхою, з Великоднем - це символ відродження", - говорить Петро Порошенко, президент України.