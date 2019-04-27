У Миколаєві жителі вирішили зробити своє місто чистішим. На весняну толоку прийшли цілими родинами. Долучилася до еко-активістів і наша знімальна група.

"Збираємось тут, роздаємо інвентар, зараз доформуються групи, ділимося на участки і виходимо прибираємо сміття. Пакети є".

Суботній передсвятковий ранок на одному з пляжів Миколаєва кипить робота. Майже чотири сотні людей самоорганізувалися та вийшли на берег Південного Бугу, щоб провести весняну екотусівку.

"Ми решили назвать более креативно, субботник такое избитое слово. Решили назвать более современно. По факту это тот же формат субботника. Будет уборка, еще есть зона для детей, аниматоры", - говорить Максим Бревда, співорганізатор толоки.

Поряд із дорослими старанно працюють і діти. Усіх розподілили на команди й визначили кожній свою територію. Георгій регулярно бере участь у подібних екологічних акціях. Цього разу прийшов на толоку з двома доньками та з колегами. Наводять лад біля самої води.

"На мій погляд це не свалка, але є небезпечний для людей бруд, є шприци, бите скло. Є небезпека, тому вважаю, цей захід дасть позитивні результати", - говорить Георгій Решетилов, учасник толоки.

Учасник акції Сергій переконаний, один раз вичистити пляж не достатньо. Такі велелюдні прибирання в Миколаєві мають стати традицією.

"Сьогодні суботній день, вирішили не бути вдома, а зробити щось корисне для нашого міста, для нас, зробити місто комфортнішим навкруги. Людям потрібно ставитися до свого життя, до природи більш обачно берегти її. Ми тут живемо", - говорить Сергій Пуховой, учасник толоки.

Масові прибирання цієї суботи відбулися в багатьох містах України. Головна ідея - об'єднати людей, а також привчити до чистоти навколо себе. Миколаївці сміття не просто зібрали, ще й розсортували. Результат кількох годин роботи вивезли на шести вантажівках.