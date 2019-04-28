Фанат Гітлера влаштував стрілянину у синагозі [ Редактировать ]
Надихнувся терактами в Новій Зеландії. Хлопець, який напередодні влаштував стрілянину в каліфорнійській синагозі - наслідував новозеландського стрільця Брентона Тарранта.
Про це йдеться в маніфесті зловмисника, який він опублікував перед нападом. Серед іншого, у ньому він пише про ненависть до євреїв і мусульман, а також про прихильність до Адольфа Гітлера. Нагадаю, напередодні 19-річний Джон Ернест увірвався в синагогу міста Повей і відкрив вогонь. Загинула одна людина. Троє, зокрема однорічний малюк, поранені. Зловмисника затримали правоохоронці.
"Ми збираємо всі цифрові докази, і таким чином знаємо про його маніфест. Зараз перевіряємо на достовірність. Ми посилили патрулювання всього округу Сан-Дієго, залучили вдвічі більше правоохоронців. Особливо в храмах. Але, сподіваюся, нікому не спаде на думку повторити цю трагічну подію", - говорить Білл Гор, шериф округу Сан-Дієго.
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