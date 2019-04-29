Министр социальной политики Украины Андрей Рева сказал, что все проукраинские граждане уже покинули оккупированные территории Донбасса, а оставшиеся на захваченной земле могут потерпеть и без двойных пенсий.

"Почему так происходит? Причины для этого есть разные. Некоторые люди из-за физической немощности не могут пересечь линию разграничения, а некоторые вследствие сознательного нежелания ее пересекать из-за страха встречи с украинскими правоохранителями", - пояснил министр.

Он заявил, что считает, что нельзя выплачивать пенсии всем без исключения гражданам Украины из оккупированного Донбасса.

"Лично я считаю, что тем гражданам Украины, кто с оружием в руках воюет против собственной страны, убивает наших солдат и офицеров, платить пенсии недопустимо. Именно эту категорию украинских граждан я считал, считаю и буду считать негодяями, которые сами себя поставили за пределы правового поля. Я считаю негодяями тех наших сограждан, кто ради двойной пенсии способствовал оккупации украинской земли, а теперь ожидает получения российского паспорта вместе с двойной пенсионной выплатой, анонсированной оккупантами", - добавил Рева.

Напомним, в Украине изменились правила расчета пенсий для военных.