В Украине изменили правила расчета пенсий для военных. Отныне при расчете выплат должна быть учтена индексация, которая обеспечивает соблюдение пенсионных прав лиц, уволенных с военной службы. Об этом говорится в решении Верховного Суда Украины, опубликованном в Facebook.

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Вместе с тем при начислении пенсии не учитываются ежеквартальные и разовые виды премий. Решение было принято в ходе рассмотрения в кассационном порядке дела по иску лица к территориальному органу Пенсионного фонда Украины. Истец, которому назначена и выплачивается пенсия по инвалидности, просил обязать ответчика пересчитать и выплачивать истцу пенсию с 80 % денежного обеспечения с учетом помощи на оздоровление, индексации, единовременного пособия при увольнении, а также осуществить выплату суммы перерасчета.

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Постановлением суда первой инстанции иск был удовлетворен. Принимая такое решение, суды исходили из того, что денежная помощь на оздоровление, индексация и единовременное пособие при увольнении являются одноразовыми дополнительными видами денежного обеспечения, которые в соответствии с ч. 2 ст. 9 Закона Украины от 20 декабря 1991 года № 2011-XII "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" входят в состав денежного обеспечения военнослужащих, а поэтому должны быть учтены при начислении пенсии.

Ранее сообщалось, что в Украине повысили пенсии военнослужащим.