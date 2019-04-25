В Украине наблюдается существенных разрыв в суммах средних пенсий, которые получают в разных региона страны. Об этом сообщил глава Национальный совета экономического развития Алексей Дорошенко, пишет "Сегодня".

По данным совета, 1 апреля 2019 года самый высокий показатель средней пенсии был зафиксирован а Киев - 4059 гривен, а в Тернопольской области самый низкий - 2202 гривен. То есть разница составляет 1857 гривен.

"Только в семи областях пенсия превышает среднюю по стране в 2899 грн, а именно: в Киеве - 4059 грн, на Донбассе - 3866, в Луганской области - 3566, Днепропетровской - 3337, Запорожье - 3103, Харьковской области - 2942 и Киевской области - 2935 грн", - отметил Дорошенко на своей странице в Facebook.

Во всех остальных областях она ниже средней: в Полтавской - 2807 грн, Одесской - 2750, Николаевской - 2697, Львовской - 2621, Сумской - 2598, Черниговской - 2554, Черкасской - 2548, Кировоградской - 2546, Херсонской - 2491, Житомирской - 2486, Ивано-Франковской - 2464, Ровенской - 2406, Винницкой - 2404, Волынской - 402, Хмельницкой - 2389, Закарпатской - 2289, Черновицкой - 2285 и Тернопольской - 2202 грн.

Ранее стало известно, на сколько повысили пенсии военным в Украине, а также премьер-министр Владимир Гройсман признал, что денег на повышение пенсий в бюджете нет.