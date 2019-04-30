Кількість жертв тропічного циклону "Кеннет" у Мозамбіку зросла до 38.

Шторм обрушився на країну в п'ятницю. Відтоді там не припиняються зливи, з берегів виходять місцеві річки - під водою опинилися вже цілі селища. Ураганний вітер зруйнував щонайменше три тисячі будинків, їхні мешканці залишилися без даху над головою. А вцілілі будівлі заливає вода.

Місцеві жителі ще не оговталися від попередньої катастрофи: березневого удару циклону "Ідай". Тоді загинула понад тисяча людей в Мозамбіку, Зімбабве і Малаві.

ООН виділила регіону 13 мільйонів доларів для доставки питної води, продуктів і відновлення інфраструктури.

"За даними уряду, в зоні ризику - 700 тисяч людей, 200 тисяч із них - у максимальній небезпеці. Ми намагаємося прискорити рятувальну операцію, щоб встигнути доставити нужденним харчі та надати іншу допомогу", - наголошує Дебора Нгуєн, координатор Світової продовольчої програми.