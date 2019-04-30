В Днепре возле ТЦ мужчина достал пистолет и бросил его в авто [ Редактировать ]
В понедельник, 29 апреля, в Днепре на парковке у ТРЦ "Караван" возник конфликт между несколькими мужчинами. Во время драки один из них достал пистолет и бросил его в лобовое стекло припаркованного Skoda. Инцидент произошел приблизительно в 21:00, сообщает "Информатор".
Очевидцы рассказали, что конфликт между мужчинами очень быстро перерос в драку. В этот момент один из них достал пистолет, а затем бросил его в лобовое стекло автомобиля Skoda, который был припаркован рядом. Владелец авто вызвал на место правоохранителей.
"Полицейские сработали очень быстро. Разобрались, что и как, задержали мужчин, устроивших драку", - рассказал очевидец.
По предварительной информации, мужчина использовал газовый пистолет. Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Днепровского отделения полиции. Правоохранители будут разбираться в деталях случившегося.
Ранее сообщалось, что женщина изрезала соседа из-за лошади, а также в Днепре произошла массовая драка.
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