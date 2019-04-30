В понедельник, 29 апреля, в Днепре на парковке у ТРЦ "Караван" возник конфликт между несколькими мужчинами. Во время драки один из них достал пистолет и бросил его в лобовое стекло припаркованного Skoda. Инцидент произошел приблизительно в 21:00, сообщает "Информатор".

Очевидцы рассказали, что конфликт между мужчинами очень быстро перерос в драку. В этот момент один из них достал пистолет, а затем бросил его в лобовое стекло автомобиля Skoda, который был припаркован рядом. Владелец авто вызвал на место правоохранителей.

Читайте также В Киеве мужчина взорвал себя и жену

"Полицейские сработали очень быстро. Разобрались, что и как, задержали мужчин, устроивших драку", - рассказал очевидец.

По предварительной информации, мужчина использовал газовый пистолет. Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Днепровского отделения полиции. Правоохранители будут разбираться в деталях случившегося.

Ранее сообщалось, что женщина изрезала соседа из-за лошади, а также в Днепре произошла массовая драка.