В понедельник, 22 апреля, в центре Киева произошла драка между двумя парнями. На Бессарабской площади один из парней подошел к двум девушкам познакомиться, в этот момент к ним присоединилась еще одна компания незнакомых людей. У двух выпивших ребят случился конфликт, они не поделили представительниц прекрасного пола, которые никакого отношения к вышеуказанным лицам не имели, сообщает "Информатор".

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По словам очевидцев, в конфликте приняли участие три разных стороны: две девушки, двое парней и еще одна группа парней и девушек. Участники инцидента якобы хотели "подцепить" незнакомых девушек и, как ни странно, решили это сделать одновременно. Именно по этой причине между парнями произошла потасовка. Двое из обеих компаний решили разобраться с кулаками.

Друзья агрессивных парней попытались их разнять, в конечном итоге ребята выдохлись и продолжили перепалку словесно. Одному из них рассекли бровь, все лицо было в крови. Сотрудники Информатора, заметив случившееся, вызвали на место происшествия "скорую" и полицию, попытались утихомирить стороны конфликта, но, увы, в ответ услышали только угрозы и оскорбления. Пострадавшего госпитализировали с рассечением брови, медики сообщили, что придется зашивать рану.

Ранее мы сообщали, что в метро мужчина упал прямо под поезд, а также в поезде "Киев - Херсон" произошло опасное ЧП.