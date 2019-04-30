США посилять військову присутність у Польщі [ Редактировать ]
Вашингтон і Варшава домовилися посилити американський військовий контингент на території Польщі. Про це в ефірі "Польського телебачення" заявив міністр оборони Маріуш Блащак.
За його словами, зараз сторони обговорюють деталі. Міністр упевнений, що розміщення американських військ у Польщі зміцнить можливості збройних сил країни.
Наразі гранична чисельність військовослужбовців США в Польщі - 4,5 тисячі осіб, але їхня точна кількість може змінюватися через планові ротації.
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