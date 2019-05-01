Ельченко предупредил о серьезной угрозе в оккупированном Крыму [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Игнорированием своих ядерных обязательств Россия ставит под угрозу не только европейскую, но и мировую безопасность. Особенно тревожным в этом контексте является хранение ядерного российского оружия в оккупированном Крыму.
Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, выступая на подготовительном комитете Обзорной конференции 2020 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.
Он отметил, что Россия развивает инфраструктуру для размещения ядерного оружия в оккупированном Крыму, создавая угрозы Европейскому континенту и миру.
"Грубое нарушение Россией, ядерной державой и постоянным членом Совета Безопасности ООН, взятых на себя международных обязательств, включительно с Будапештским меморандумом, подорвало всю безопасную систему ООН", - добавил он.
Постпред Украины в ООН вспомнил также и о ракетных спорах между США и Россией. По его словам, выход США из соглашения был "оправдан" и стал лишь следствием систематического нарушения Кремлем своих обязательств.
"В эпоху угроз распространения ядерного оружия, что растут, а также попыток найти гарантии безопасности для стран, которые стремятся иметь средства ядерного сдерживания, жизненно необходимо, чтобы Будапештский меморандум выполнялся", - заявил он.
Он также напомнил о принятой "Крымской резолюции" Генеральной Ассамблеи. В ней ООН выражает "озабоченность сообщениями о дальнейшей дестабилизации Крыма из-за переброски Россией оружейных систем. Дипломаты требуют от России прекратить эту деятельность.
Ранее Черноморский флот России провел масштабные учения в Крыму. В свете этих событий МВД Украины усиливает охрану в Азовском и Черном морях.
по теме
Британський парламент обговорює анексію Криму
Лондон закликає Москву негайно звільнити кримських татар, яких заарештували після нещодавніх обшуків у їхніх домівках
В Керченском проливе заметили большое скопление кораблей
25 апреля в Керченском проливе и Азовском море наблюдается большое скопление судов
Украина в Совбезе ООН призвала к ужесточению санкций против РФ
Постоянный представитель Украины при ООН Владимира Ельченко на заседании Совета Безопасности ООН призвал к ужесточению санкций против РФ
Российские паспорта на Донбассе: в России сделали циничное заявление
Постоянный представитель России на срочном заседании Совета безопасности ООН сделал громкое заявление касательно выдачи российских паспортов
Совбез ООН срочно собрался из-за выдачи паспортов РФ на Донбассе: детали
Совет безопасности ООН собрался в американском Нью-Йорке на срочное заседание по выдаче паспортов России жителям оккупированного Донбасса