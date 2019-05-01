Справжнє волосся, шкіряне взуття, та одяг із шовку. Таких ляльок уже понад 8 років створює киянка Світлана Чикальова. Кожне творіння має власний паспорт, ім'я та характер. Ляльок майстриня виготовляє для виставок і кіно, а іноді навіть створює портрети друзів.

"Это моя подружка. Это ее портретное сходство и подарена она была ей на 50-летие. Она любит вино и любит курить, но она все равно хочет быть ангелом".

Про створення власної ляльки Світлана мріяла змалку. Вже тоді цікавилася, як все влаштовано.

"Я помню с детства все это как любая девочка любила шыть куклам одежду. Мне тогда уже было интересно что внутри куколки. Почему у нее двигаются руки, почему у нее вот так вот, а не вот так вот голова посажена на тело. Что там внутри тела", - говорить Світлана Чикальова, майстриня.

Раніше киянка працювала у сфері ландшафтного дизайну, шила речі зі шкіри та накладала грим акторам. А згодом вирішила об'єднати свої навички та таки втілити дитячу мрію. Ідеї для героїв майстриня запозичує із книг та фільмів. Каже: вони приходять до неї у снах.

"Мы задумываем образ, мы делаем эскиз примерно уже такого раз мера, как мы хотим видить эту куклу. Начинаем делать каркас, если она сидит, то сразу же делаем так чтобы он был сидячим, какой поворот головы.Отдельно лепится голова, лицо и все это когда собирается, на последнем этапе розпись, поклейка волос и одежда", - розповідає Світлана Чикальова, майстриня.

На виготовлення однієї ляльки майстрині потрібно понад 2 тижні. Адже одяг, взуття та каркас вона створює власноруч. Ляльок Світлана вважає своїми друзями. Та дає їм імена.

"Я уже представляю себе какая кукла будет. Иногда она начинает диктовать, капризничать: вот я не хочу этот наряд, вот я не хочу этот цвет глаз. всякое бывает, ну мы так общаемся", - говорить Світлана Чикальова, майстриня.

Свої творіння Світлана демонструє на виставках, отримує нагороди, а ще вони стають героями фільмів. Так, нині майстриня працює над виготовленням серії ляльок для українського кіно, а незабаром, говорить, - хоче подарувати кілька у закордонні музеї.