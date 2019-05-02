У Ікера Касільяса стався інфаркт під час тренування "Порту" [ Редактировать ]
Знаний іспанський голкіпер Ікер Касільяс переніс інфаркт. Під час ранкового тренування на базі команди "Порту" у воротаря стався серцевий напад. Тренування негайно перервали, Касільяса ушпиталили.
Зараз футболіст у стабільному стані, його життю нічого не загрожує. Проте на поле цього сезону він більше не вийде.
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