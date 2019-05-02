Сполучені Штати успішно випробували міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III. Запустили її з бази Ванденберг у штаті Каліфорнія.

Ракета без боєголовки пролетіла майже 7 тисяч кілометрів у бік Маршалових островів у Тихому океані. Такі запуски - регулярні, заздалегідь сплановані. Їхня мета - протестувати оновлення системи, точність та ефективність зброї.