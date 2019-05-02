В Украине резко "упала" цена на популярный овощ [ Редактировать ]
За время праздников цены тепличных огурцов в Украине снизились в два раза. Если сравнивать с минувшим годом, огурец тоже стал ощутимо дешевле, сообщает Fermer.Blog.
Цены на огурцы в Украине начали очень быстро понижаться в последнюю неделю апреля. Продавцы не смогли удержать цены от падения даже во время предпраздничного ажиотажа.
Учитывая то, что на протяжении всего апреля себестоимость огурцов была выше, чем в прошлом году, падение цен в это сезоне выглядит очень драматично: за последнюю неделю апреля огурцы подешевели больше, чем в 4 раза.
Ранее сообщалось, что украинцам в мае раздадут дополнительные деньги.
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