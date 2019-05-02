Партия Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа - За життя" лидирует в рейтингах парламентских политических сил. Об этом стало известно благодаря публикации международного исследовательского центра BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).

По результатам опроса, проведенного 23-30 апреля 2019 года, если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, шансы на прохождение в будущий состав украинского парламента получили бы следующие партии: "Слуга народа" новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского (27,9%), "Оппозиционная платформа – За життя" Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука (15,8%), "Блок Петра Порошенко "Солидарность""(13,2%) и "Батькивщина" Юлии Тимошенко (12,4%).

Рейтинги других политических партий на данный момент ниже 5%, необходимых для преодоления барьера для прохождения в Верховную Раду.

Что касается наиболее примечательных политических тенденций, которые будут характеризовать новый политический сезон в Украине, то исследователи выделяют следующие аспекты:

Из-за значительной политизации украинского общества и в отличие от предыдущих лет политический сезон в Украине не закончится с началом лета. Более того, начало парламентской кампании запланировано на 28 июля, и это также повлияет на повышенную публичную активность украинских политиков.

Размер электоральной поддержки политических партий, во главе которых будут стоять Владимир Зеленский и Петр Порошенко, в целом совпал с их рейтингом перед первым туром президентских выборов. В то же время, рост поддержки партии "Оппозиционная платформа - За життя" может быть объяснен существенным общественным запросом на политиков, в повестке дня которых главное место занимают вопросы скорейшего разрешения конфликта на Донбассе и установления мира в Украине.

Незначительные показатели Радикальной партии Олега Ляшко и "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко, которые находятся на пороге попадания в следующий состав Верховной Рады Украины, могут претерпеть серьезных изменений в течение летних месяцев. Принимая во внимание вероятную погрешность выборки (2,2%), их шансы на работу в парламенте вполне реалистичны.

Опрос проводился на территории Украины (кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым) международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) 23-30 апреля 2019 года. Общее количество респондентов составило 2024 человека. Метод опроса – комбинированные интервью. Вероятная погрешность – 2,2%.