Эта боль может давать сигнал о каком-то заболевании или о проблемах с организмом. Нужно уметь правильно сориентироваться в этой ситуации, а главное - не навредить своему здоровью. Боль в животе может быть связана с заболеванием желчевыводящих путей, печени, двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы, мочеполовой системы и аппендицитом, передает "Телеграф".

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Если у вас боли с правой стороны, то возможно это заболевание заболевания женских органов или аппендицита. Если же вы чувствуете боль в области подреберья - причиной этого может быть проблемы с печенью, желчевыводящими путями, диафрагмой, поджелудочной железой или кишечником.

Также немало важно как возникает эта боль. Если внезапно и резко, то затягивать с этим не нужно - вызывайте срочно скорую помощь или самостоятельно идите к врачу на обследование. Если же боль в правом боку отдает в спину и постепенно усиливается, особенно в положении лежа, а также все это сопровождается тошнотой и рвотой, то эти признаки похожи на приступ острого панкреатита (воспаления поджелудочной железы). Но диагноз обязательно должен подтвердить врач и нужно сделать в таком случае лабораторные анализы.

Если болит правый бок - есть подозрение на гепатит. В этом случае боль усиливается после приема пищи. Если же боль сверху правого бока, то есть вероятность, что у вас проблемы с печенью и желчным пузырем. Инфекция, гнойник, камни также могут вызвать дискомфорт с этой же стороны - это проблемы с правой почкой. Такой вид боли может отдавать как в спину, так и в правый бок. В этом случае вы обязаны подлечить почки.

Если у вас болит правая нижняя зона живота, то возможно воспаление аппендицита. Признаками может быть и продолжительность боли - более 12 часов. В этом случае необходимо срочно обратиться к врачу, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз.

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