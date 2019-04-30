Как сохранить зубы здоровыми и белыми [ Редактировать ]
Белизна зубов считается признаком успешных, красивых и здоровых людей. Добиться идеального цвета зубов трудно, а сохранить его - еще сложнее. Есть множество привычек, которые негативно влияют на цвет зубов. Отказ от них позволит сохранить здоровый, белый цвет своих зубов, передает newsyou.info.
Одной из таких привычек является курение. Во время курения на эмали оседают ядовитые смолы, делая ее более рыхлой. Кроме того табачный дым убивает микрофлору во рту в результате чего на зубах образуется больше налета.
Другая, вредная привычка - частое употребление красного вина. В нем содержатся пигменты, которые проникают прямо в эмаль. Тоже самое относится к крепкому чаю и кофе.
Есть еще одна, менее распространенная, но более опасная привычка - использование зубов не по назначению. Есть особые люди, которые открывают зубами пиво - это сильно повреждается эмаль и со временем зубы начинают разрушаться.
Также стоит уделять внимание гигиене полости рта, здоровью десен и зубов. Даже самые красивые зубы легко испортятся, если за ними не ухаживать.
Ранее мы писали о пользе пива, а также чем нельзя заедать и запивать алкоголь.
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