Регулярное употребление риса может быть связано с более низким риском развития ожирения. К такому выводу пришли ученые из Японии. Эксперты из женского колледжа гуманитарных наук Doshisha (Киото) проанализировали данные о рационе, образе жизни и вредных привычках жителей 136 стран, передает 24tv.ua.

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Исследование показало, что уровень ожирения оказался существенно ниже там, где люди в среднем ели по 150 граммов риса в день. А вот у людей. которые этот продукт не ели или ели очень мало, этот уровень был значительно выше.

Кроме этого учитывались такие факторы, как распространенность ожирения, средний уровень образования, доля населения старше 65 лет, ВВП на душу населения и расходы на здравоохранение.

По убеждению ученых, клетчатка, питательные вещества и растительные соединения, содержащиеся в цельном злаке, могут усиливать ощущение сытости и предотвращают переедание.

Рис также содержит мало жира и после приема в пищу сохраняет относительно низкий уровень глюкозы в крови, которая подавляет секрецию инсулина.

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