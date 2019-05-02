Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні [ Редактировать ]
Національний банк України зміцнив офіційний курс гривні на 13 копійок. Таким чином, американська валюта на міжбанку здешевшала до 26 гривень 49 копійок за долар США. Його курс впав і на готівковому ринку.
Сьогодні за один "зелений" в обмінниках давали в середньому 26 гривень 33 копійки. За один євро 29-33. Варто відзначити, що за даними останнього опитування НБУ, керівники провідних українських підприємств очікують, що обмінний курс до кінця року не перевищить 29 гривень за долар.
Прогнози аналітиків Міжнародного валютного фонду більш оптимістичні. Згідно з ними, у грудні долар буде не дорожчим за 28,5 гривень.
по теме
Выборы в Украине: что происходит с курсом доллара
Национальный банк Украины на 23 апреля 2019 года установил официальный курс
Курс валют в Украине на 15 апреля: чего ждать в начале недели
Национальный банк Украины на 15 апреля 2019 года установил официальный курс
Украина нарастила государственный долг
Данные по итогам марта обнародовало Министерство финансов
Курс валют в Украине на 19 апреля: что ждать в конце недели
Национальный банк Украины на 19 апреля 2019 года установил официальный курс
НБУ повысил официальный курс доллара
Национальный банк Украины на 16 апреля 2019 года установил официальный курс