Сколько украинцев погибли в ДТП за праздничные выходные: страшная цифра [ Редактировать ]
В течение шести праздничных дней, с 26 апреля по 1 мая, на дорогах Украины произошло свыше трех тысяч ДТП. В авариях погибли 55 человек, еще более двух сотен были ранены.
Заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич рассказал, что в целом полицейские за выходные обнаружили более 44 тысяч нарушений правил дорожного движения.
Из них 2,3 тысячи водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, 94 - создавали аварийную обстановку на дороге, 6,2 тысячи превысили скорость движения, более 3,8 тысячи водителей управляли транспортом без необходимых документов.
С 26 апреля по 1 мая полицейские зарегистрировали 3600 ДТП. Почти 300 аварий были с пострадавшими.
"За шесть праздничных дней на дорогах погибло 55 человек, еще 255 - получили телесные повреждения различной степени тяжести", - сообщил Фацевич.
Ранее сообщалось, что в Киеве на Позняках произошло крупное ДТП, а также что в Киеве Toyota Venza влетела в столб и загорелась.
по теме
Полицейский въехал в толпу людей, есть жертвы (фото)
Полицейский совершил наезд на толпу, участвовавшую в праздничном шествии по случаю Пасхи
В Киеве на Позняках произошло крупное ДТП (видео)
В результате аварии повреждения получили семь автомобилей
В Германии автомобиль въехал в торговый центр
В немецком Гамбурге автомобиль Mercedes GLC врезался в торговый центр
В Орловській області у ДТП постраждали українці
Аварія трапилася цієї ночі - зіткнулися автобус, що перевозив українців, та вантажівка
В Киеве на пешеходном переходе сбили ребенка
В четверг, 25 апреля, в Киеве, на проспекте Науки, автомобиль Nissan сбил 11-летнюю девочку, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу