В течение шести праздничных дней, с 26 апреля по 1 мая, на дорогах Украины произошло свыше трех тысяч ДТП. В авариях погибли 55 человек, еще более двух сотен были ранены.

Заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич рассказал, что в целом полицейские за выходные обнаружили более 44 тысяч нарушений правил дорожного движения.

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Из них 2,3 тысячи водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, 94 - создавали аварийную обстановку на дороге, 6,2 тысячи превысили скорость движения, более 3,8 тысячи водителей управляли транспортом без необходимых документов.

С 26 апреля по 1 мая полицейские зарегистрировали 3600 ДТП. Почти 300 аварий были с пострадавшими.

"За шесть праздничных дней на дорогах погибло 55 человек, еще 255 - получили телесные повреждения различной степени тяжести", - сообщил Фацевич.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Позняках произошло крупное ДТП, а также что в Киеве Toyota Venza влетела в столб и загорелась.