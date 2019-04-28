Под Черновцами произошло жуткое тройное ДТП [ Редактировать ]
В Черновицкой области возле села Острица случилось ДТП с участием трех автомобилей - пострадали пять человек.
"Произошло столкновение трех автомобилей: Volkswagen Golf, ВАЗ 21015 и Peugeot Expert. В результате аварии пять человек доставлены в Черновицкую больницу скорой медицинской помощи", – сообщили в областной полиции в воскресенье, 28 апреля.
Среди пострадавших в ДТП в Черновицкой области - девятилетняя девочка.
"Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам части 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.
Раньше сообщалось о том, что в Днепре маршрутка столкнулась с фурой. А в Киеве на пешеходном переходе сбили ребенка.
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