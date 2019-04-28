В Черновицкой области возле села Острица случилось ДТП с участием трех автомобилей - пострадали пять человек.

"Произошло столкновение трех автомобилей: Volkswagen Golf, ВАЗ 21015 и Peugeot Expert. В результате аварии пять человек доставлены в Черновицкую больницу скорой медицинской помощи", – сообщили в областной полиции в воскресенье, 28 апреля.

Читайте также Тройное ДТП под Киевом: пострадал ребенок

Среди пострадавших в ДТП в Черновицкой области - девятилетняя девочка.

"Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам части 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.

Раньше сообщалось о том, что в Днепре маршрутка столкнулась с фурой. А в Киеве на пешеходном переходе сбили ребенка.