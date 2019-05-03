Мировые цены на нефть эталонных марок существенно снизились на фоне данных о резком росте запасов и добычи в США. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на $2,15 (2,98%) - до $70,03 за баррель.

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Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на $2,51 (3,95%) - до $61,09 за баррель.

Накануне Управление энергетической информации Минэнерго США опубликовало недельный отчет, согласно которому запасы сырой нефти в стране увеличились на 9,9 млн баррелей. Это наивысшее значение с сентября 2017 года. При этом добыча нефти в США установила очередной рекорд - 12,3 млн баррелей в сутки.

Напомним, в начале прошлой недели цены нефть поднялась до максимума. Также ранее мы писали о том, что цены на газ в Украине снизят.