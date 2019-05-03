У США успішно випробували "туристичку" космічну ракету [ Редактировать ]
Компанія Blue Origin успішно випробувала багаторазову ракету New Shepard для суборбітальних польотів. Разом із капсулою вона приземлилася на об'єкті компанії в Західному Техасі приблизно за 10 хвилин після старту.
Для New Shepard цей випробний політ став 11. Він був безпілотним. Уже до кінця року компанія планує здійснювати за допомогою цієї ракети комерційні запуски з космічними туристами.
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