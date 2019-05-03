13 років ув'язнення за співпрацю з бойовиками на Донбасі. Павлоградський суд визнав бразильця Рафаеля Лусваргі винним в участі у незаконних збройних формуваннях в Україні й терористичній організації.

Нагадаю, затримали чоловіка в жовтні 2016 в аеропорту "Бориспіль". А в січні 17 року Печерський райсуд Києва ухвалив вирок - 13 років в'язниці. Але тоді Апеляційний суд скасував це рішення.