Суд засудив Лусваргі до 13 років позбавлення волі [ Редактировать ]
13 років ув'язнення за співпрацю з бойовиками на Донбасі. Павлоградський суд визнав бразильця Рафаеля Лусваргі винним в участі у незаконних збройних формуваннях в Україні й терористичній організації.
Нагадаю, затримали чоловіка в жовтні 2016 в аеропорту "Бориспіль". А в січні 17 року Печерський райсуд Києва ухвалив вирок - 13 років в'язниці. Але тоді Апеляційний суд скасував це рішення.
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