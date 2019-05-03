Акцію на підтримку засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка провели у Брюсселі.

Дипломати та представники української громади вийшли на одну з площ європейської столиці, тримаючи в руках портрети в'язня. Протест влаштували у Всесвітній день свободи преси, аби вкотре нагадати європейській спільноті про українських політичних бранців Росії.

Кореспондент "Укрінформу" Роман Сущенко засуджений у Росії за шпигунство.

"Щоб мати свободу преси, треба мати вільних журналістів, а Сущенко вже від 2016 року сидить у Москві, від 2018 року його покарали на 12 років колонії, так що то є день, який якраз найбільше пасує до того всього. І ми це зробили тут, в Брюсселі, - бо тут неподалік є Бозар, де вони будуть мати цілий день конференцію свободи преси", - наголосив Ігор Хохоляк, голова Товариства українців у Бельгії.