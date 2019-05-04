У Черкасах жорстоко побили журналіста [ Редактировать ]
У Черкасах жертвою нападу невідомих став місцевий активіст та журналіст Вадим Комаров. Сьогодні зранку у центрі міста його непритомного, з проломленим черепом, знайшли перехожі.
Каретою "швидкої" чоловіка доправили до лікарні. Йому негайно зробили операцію. Нині стан активіста критичний, кажуть лікарі. Він у комі і підключений до апарату штучної вентиляції легень.
Поліція відкрила кримінальне провадження. Однією з версій нападу правоохоронці розглядають професійну діяльність Комарова. Останні роки він жорстко критикував деяких чиновників мерії. Свої розслідування журналіст публікував переважно в соцмережах.
"Зараз його стан тяжкий, залишається на штучній вентиляції легенів у нейрореанімації. Їх (травм - ред.) там декілька, але одна, та що важка, те, що череп проломлений", - повідомив Олександр Федорук, головний лікар Черкаської міської лікарні №3.
"Я так розумію, що слідство буде враховувати всі версії і розглядати всі версії, щоб встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення. Але вже остаточно можна буде говорити, коли особа буде встановлена і з'ясувати, чому ця подія трапилася", - повідомив Дмитро Грищенко, начальник сектору зв'язків з громадськістю ГУНП у Черкаській області.
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