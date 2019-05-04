У Черкасах жертвою нападу невідомих став місцевий активіст та журналіст Вадим Комаров. Сьогодні зранку у центрі міста його непритомного, з проломленим черепом, знайшли перехожі.

Каретою "швидкої" чоловіка доправили до лікарні. Йому негайно зробили операцію. Нині стан активіста критичний, кажуть лікарі. Він у комі і підключений до апарату штучної вентиляції легень.

Поліція відкрила кримінальне провадження. Однією з версій нападу правоохоронці розглядають професійну діяльність Комарова. Останні роки він жорстко критикував деяких чиновників мерії. Свої розслідування журналіст публікував переважно в соцмережах.

"Зараз його стан тяжкий, залишається на штучній вентиляції легенів у нейрореанімації. Їх (травм - ред.) там декілька, але одна, та що важка, те, що череп проломлений", - повідомив Олександр Федорук, головний лікар Черкаської міської лікарні №3.

"Я так розумію, що слідство буде враховувати всі версії і розглядати всі версії, щоб встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення. Але вже остаточно можна буде говорити, коли особа буде встановлена і з'ясувати, чому ця подія трапилася", - повідомив Дмитро Грищенко, начальник сектору зв'язків з громадськістю ГУНП у Черкаській області.