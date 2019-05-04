Справжнє спортивне свято в одному з сіл на Черкащині. Втім, ніякого турніру тут не проводять, а відкрили тренажерний майданчик. Коштувало все це десятки тисяч гривень, а радощів у мешканців - на мільйон.

Хто допоміг облаштувати спортивні зони відпочинку?

Богдана та його однолітків від настільного тенісу не відірвати. Професійний стіл у селі з'явився менше тижня тому, а ще - вуличні тренажери. Трохи раніше тут облаштували й сучасний майданчик для малечі. Богдан зізнається: ще рік тому про таке активне дозвілля діти Косарів могли тільки мріяти.

"В основному, гуляють в теніс, а молодші - гуляють на інших, і штангу, буває, тримаємо", - розповідає Богдан, житель села Косарі.

А це спортивний майданчик вже у Городищі. Офіційно його відкрили ще минулого року - кошти, так само як і в Косарях, допоміг з державного бюджету "вибити" народний депутат Сергій Рудик.

Подібні тренажерні майданчики отримали майже всі райцентри Черкащини. Викладач фізкультури Городищенської школи не натішиться. Каже, місцеві дітлахи тепер тут постійні гості.

"Це набагато полегшило роботу учителю і одразу з'являється результат - діти стають стройніші, сильніші", - зазначив Сергій Скалига, викладач фізкультури Городищенської школи.

Загалом, майданчик у Городищі обійшовся бюджету у 195 тисяч гривень - за ці кошти тут встановили 21 анти-вандальний тренажер. Один із них вирішив випробувати і сам депутат:

"Це для дівчат історія - у мене дружина після народження третьої дитини таким чином входила у фізичну форму".

Сусідня із Городищем Сміла до відкриття паркового сезону теж не залишилась без обновок. Як тільки дитячий майданчик відкрили, його одразу окупувала малеча.

Крім дитячого майданчика у центральному парку Сміли найближчим часом реалізують ще один масштабний проект, каже нардеп. На цьому пустирі виросте сучасний ролердром для дітей - для його будівництва вже навіть визначили підрядника.

"Щоб оці кошти знайти, прийшлося спілкуватися з прем'єром не один раз - в січні ці кошти були знайдені. За кошти "соцекономрозвитку" була проведена ця робота - це 600 тисяч гривень. Провели тендер і зекономили більше 100 тисяч - це теж важливо підкреслити. І за зекономлені кошти з'являться якісь нові елементи, які теж прикрасять це місто", - зазначив Сергій Рудик, народний депутат.

Підрядник, який будуватиме ролердром, пообіцяв: роботи почнуться найближчими днями і завершаться за місяць-півтора.