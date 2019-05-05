Що знайшли єгипетські вчені біля пірамід? Як виглядають понад 200 тисяч галактик на одній фотографії? Та як німецькй уряд планує боротися з батьками невакцинованих дітей. Про це та інше - далі в нашому огляді.

Майже дві з половиною тисячі євро штрафу за відмову вакцинувати дітей. Відповідний законопроект нещодавно розробив міністр охорони здоров'я Німеччини. Документ передбачає штраф для тих батьків, які за будь-якої причини не вакцинують дітей від кору та інших небезпечних захворювань. Окрім цього, малюкам, які не мають щеплення, планують заборонити відвідування дитячого садочка. Загалом, у Німеччині нараховується 93 відсотки вакцинованих дітей.

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Нова Зеландія вперше за кілька років вивела на космічну орбіту ракету з трьома апаратами на борту. Запуск відбувся на півострові Махія. Частина сателітів належить військово-повітряним силам США. Вони будуть надсилати супутникові знімки Землі, а також відстежувати роботу Міжнародної космічної станції. До кінця року приватна космічна компанія планує виконати ще 16 місій і з запуску космічних зондів. Вони будуть працювати як GPS-навігатори.

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Найдетальніше зображення всесвіту вперше продемонструвала американська космічна компанія NASA. Вони опублікували знімок, який був зроблений за допомогою телескопу Хаббл. Фотографію складали із семи тисяч знімків протягом 16 років. Вчені розповіли, що на фото вмістилися майже 265 тисяч галактик.

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Стародавні реліквії знайшли єгипетські археологи поблизу однієї з пірамід. Вони розкопали одну з гробниць часів Давнього Царства. В ній окрім різнокольорових трун лежали дерев'яні та глиняні маски. Приблизний вік знахідки - майже чотири з половиною тисячі років. Усі артефакти планують відправити на експертизу найближчим часом.

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Таїланд святкує коронацію монарха Рами Х, яка відбулася напередодні. Він успадкував трон свого батька. Той правив країною понад 70 років. На головній площі Бангкоку зібралися місцеві жителі. Вони організували святкову ходу на честь нового короля. А новообраний монарх привітав усіх присутніх і помолився за процвітання країни. Урочистості по всьому Таїланду триватимуть до шостого травня.

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Майже два мільярди доларів касових зборів зібрала кінострічка "Месники" за один лише тиждень. Фантастична сага за мотивами коміксів "Марвел" вийшла в прокат 26 квітня і вже претендує на звання "найкасовішого фільму" за всю історію кінематографу. Наразі "Месники:фінал" посідають шосте місце в рейтингу найприбутковіших кінострічок. Лідером списку досі залишається культовий фільм Джеймса Кемерона "Аватар". Його касовий збір становить 2,7 мільярдів доларів.

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Щонайменше 33 людини стали жертвами циклону "Фані". Він обрушився на Індію кілька днів тому. Ще понад 300 людей отримали поранення. Усіх їх госпіталізували. Негода знеструмила населені пункти, без даху над головою залишилося кілька тисяч родин. Наразі вони перебувають у тимчасових таборах. У східних регіонах країни швидкість вітру сягала 160 км/год. Міцева влада евакуювала з зони стихійного лиха майже 60 тисяч людей. Циклон "Фані" став найруйнівнішим за останні 20 років.