"Мертві бджоли не гудуть"- акцію з таким підтекстом влаштували екоактивісти у Парижі. Перевдягнулись у бджіл і лягли прямісінько в центрі міста.

А в Брюсселі лежачий протест влаштували у приміщенні Єврокомісії, яка раз на рік влаштовує день відкритих дверей для відвідувачів. Олена Абрамович розкаже, як все було.

Побачити червоні доріжки самітів, переговорні кімнати, кабінети очільників євроінституцій раз на рік в першу суботу травня у Брюсселі дозволяють усім і кожному. Цьогоріч днем відкритих дверей скористались і екоактивісти. Зайшли до Єврокомісії і прямісінько там влаштували протест з вимогою - оголосити "надзвичайний кліматичний та екологічний стан". Лягли на підлогу та переспівали гімн Євросоюзу на власний текст - про кліматичні зміни.

Про смертельні загрози людської діяльності, теж за допомогою лежачого протесту - намагались донести і активісти зі Всесвітнього фонду природи у Франції. Переодягнулись у костюми бджіл, озброїлись плакатами - "пестициди - це смерть". І закликали владу та сільськогосподарський бізнес схаменутись, бо звичні технології - убивають.

"Ми втратили 60% видів овочів по всьому світу за останні 40 років. Це величезна проблема. Мільйони видів комах і тварин теж зникають внаслідок людської діяльності. Нам доведеться змінити наші виробничі методи, наші методи споживання та майже всю економіку", - говорить Арно Гоф'єр, представник Всесвітнього фонду природи у Франції.

Лежачим протестом французи не обмежились, влаштували ще й кліматичний марш, доєдналися до них і "жовті жилети". Їх цими вихідними вийшло на вулиці значно менше після першотравневого протесту. Та й кліматична тема у ці дні актуальніша. У неділю у Франції зібралися міністри країн великої сімки - обговорити проблеми навколишнього середовища. А в понеділок зі звітом про втрати біорізноманіття на конференцію до Парижа збираються науковці зі 130 країн світу.