На Донбасі ворог сьогодні п'ять разів порушував режим тиші. Позиції наших військових обстрілювали з протитанкових гранатометів та крупнокаліберних кулеметів. Втрат серед бійців немає. Більше про ситуацію - розкаже Ігор Левенок.

Прифронтова Мар'їнка. Ворог вдарив по цьому населеному пункту з артилерії. Загалом, бойовики випустили близько двадцяти снарядів. Постраждало з півдесятка осель мирних мешканців. Бачите, люди фактично залишилися без даху над головою

Атака відбулася напередодні о пів на шосту ранку. Пенсіонерка Людмила зі сльозами на очах розповідає. У цій хаті мешкає її дочка з двома онуками. Коли земля почала здригатися від вибухів, діти спали в кімнаті. Якби снаряд поцілив на метр ближче, сталося б непоправне.

"Да, они били здесь. Их завалило и они даже не могли выйти. Я живу не здесь, а ниже на улице. Она звонит мне в пять часов и криком кричит. Я поняла, что что-то случилось. Я уже не спала. Слышала выстрели. Стреляли очень громко", - говорить Людмила, жителька Мар'їнки.

Дві дівчинки віком дев'ять та одинадцять років разом із матір'ю дивом вбереглися. Та бабуся каже: діти отримали психологічну травму на все життя.

"девочка меньшая, которой девять лет говорит мне баб ушка, у меня так серце болит. Ребенок в девять лет уже понимает что у нее серце болит".

Пан Володимир мешкає по сусідству, каже такого потужного обстрілу тут давно було. Снаряд вибухнув біля сараю. Скалками посікло стіни й дах. Дісталося й хаті. Повибивало шибки. Дивом ніхто з людей не постраждав. Чоловік каже: саме тоді пішов з дому на роботу.

"Щоб іменно по домам били, то такого не було тут года три. Вот відіте, ето вот самоє свєже", - говорить Володимир, житель Мар'їнки.

Дружина Володимира пані Наталя з сином встигла забігти у підвал.

"Ми бігом побігли у підвал. Сиділи й ревіли, я ревіла, бо дуже було страшно. После четирнадцатого года. Не знаю в чотирнадцятому і п'ятнадцятому у нас було страшно", - говорить Наталія, жителька Мар'їнки.

Армійці кажуть: цілковитої тиші у Мар'їнці жодного дня було. Домовленостей про перемир'я окупанти не дотримувалися. Щойно темніє, немов за розкладом, бойовики починають поливати свинцем з кулеметів. "Зеленка"на тому боці аж кишить снайперами. Та до цього вже звикли. Але отак вдарити з гармат по мирним мешканцям - це військовий злочин.

"Це була зброя більше сотого калібру, можливо це були артсистеми, а можливо це був і танк", - говорить Андрій військовослужбовець збройних сил України.

Єдине в чому військові не сумніваються - обстріл був прицільний.

"Будь-яке перемир'я вони використовували для вигідних своїх цілей, для якогось переміщення, для модернізації своїх позицій, для відпочинку особового складу. А це перемир'я вони використали, на жаль, так".