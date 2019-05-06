На Закарпатті вже масово ласують полуницею. Господарства розпочали збирати ягоду у теплицях ще два тижні тому, а комерційні партії надійшли на ринок напередодні Великодніх свят. Продавці запевняють: ягода - екологічно чиста.

Продавці запевняють: ягода екологічно чиста. І цілком придатна для споживання дітям. Переконалися у цьому і мої колеги.

У Виноградівському районі на Закарпатті дозріли гектари улюбленої багатьма Ягоди. Наразі полуниця тільки парникова. Однак на ринках продавці не встигають поповнювати її запаси.

"З ранку був цілий ящик, це вже розобрали. Да, беруть, можна дітям давати, це домашня вже клубнічка", - говорить Наталія Кобаль, продавчиня полуниці.

Продавці розповідають: цьогоріч полуниця у парниках дозріла на тиждень раніше, ніж зазвичай. Ціна за кілограм 150 гривень. Однак бажаючих нею поласувати ціна не зупиняє.

"Їсть. Да, чудова. Хочу вам сказати, що можете брати, дуже класна", - говорить Іван Москаль, куштує першу полуницю.

Перша полуниця у парнику Василя Кадара з'явилися зо три тижні тому. Цьогорічний врожай на диво щедрий. Вітамінні ягоди чоловік вирощує лише для сім'ї. Запевняє: усе в його господарстві екологічно чисте. І на смак не відрізняється від ґрунтового.

"Тут засажений сорт альба, не знаю чому він в мене самий перший в Виноградові постиг. Напевно тому що теплиці з полікарбоната. Ця теплиця зроблена для екологічно чистої продукції, тому тут нічого такого не було використано", - говорить Василь Кадар, господар теплиці.

На Виноградівщині теплий клімат, тож і вітамінні ягоди у відкритому ґрунті дозрівають одними з перших в Україні. На п'яти гектарах у відкритому полі вже з'являється і полуниця Магдалини Довжанин. Жінка вирощує ягоду вже третій рік поспіль. І зараз чекає на щедрий врожай.

"Бачите, тут уже є тут ця тоже буде така. Того року були менші цвітки. Самі ці, бумбончики. Були менші, зараз вони більші. Бачите по плодах, вони вже на даний момент досить великі. тож я думаю, що більший буде врожай", - говорить Магдалина Довжанин, вирощує полуницю.

Полуниця - ягода вибаглива. Потребує важкої праці цілий рік. Її поливають, удобрюють перегноєм. Щоб не ріс бур'ян, вкривають грядки. І після травневих свят господарі планують збирати перший врожай ґрунтової полуниці. Тоді ж, кажуть - і ціна на ягоду зменшиться.