На Донбасі бойовики порушують режим тиші [ Редактировать ]
Починаємо з оновленої інформації зі Сходу. Попередньої доби ворог 11 разів порушував режим тиші на Донбасі.
Окупанти били з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під ворожими обстрілами опинилися позиції Об'єднаних сил біля Талаківки, Павлополя та Лебединського.
З БМП і протитанкових гранатометів атакували поблизу Новоолександрівки й Кримського. В українському війську без втрат. За даними розвідки, одного бойовика знищено, п'ятьох - поранено.
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