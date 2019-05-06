Починаємо з оновленої інформації зі Сходу. Попередньої доби ворог 11 разів порушував режим тиші на Донбасі.

Окупанти били з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під ворожими обстрілами опинилися позиції Об'єднаних сил біля Талаківки, Павлополя та Лебединського.

З БМП і протитанкових гранатометів атакували поблизу Новоолександрівки й Кримського. В українському війську без втрат. За даними розвідки, одного бойовика знищено, п'ятьох - поранено.