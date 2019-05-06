Топ-3 самых эффективных напитков от простуды [ Редактировать ]
Медики рекомендуют при первых признаках простуды употреблять больше жидкости. Это нужно для того, чтобы избавиться от токсинов, передает changeua.com.
1. Теплое молоко с минеральной водой
Специалисты советуют пить этот напиток в равных пропорциях. Молоко и воду необходимо подогреть, но они не должны быть горячими. Если у человека сильное раздражение горла, то в напиток можно добавить небольшой кусок сливочного масла. Теплое молоко с минеральной водой облегчает боли в горле и способствует отхождению мокроты.
2. Напиток из шиповника
Специалисты советуют при первых признаках простуды пить напиток из шиповника. Последняя содержит большое количество витамина C. Этот напиток имеет желчегонное и мочегонное эффект.
3. Компот из сухофруктов
Сушеные фруктов сохраняют все необходимые микроэлементы и витамины. содержащиеся в свежих фруктах. Такой отвар способен активизировать иммунную систему для борьбы с вирусами.
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