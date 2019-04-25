Медики из жира научились делать кубики пресса (фото) [ Редактировать ]
Ученые из Университета Майами разработали новую технику пластической хирургии, с помощью которой жир на животе может выглядеть как кубики пресса.
В основе метода лежит липосакция - процесс откачки жира из тела электронасосом через пластиковую трубку.
Новая техника называется "травление живота". По сути, это та же липосакция, но точечная - хирург подчеркивает естественные линии мышц живота, и они выглядят как накачанный пресс.
Метод проверили на 50 добровольцах (26 мужчин и 24 женщины) в возрасте до 26 лет. Хирурги отмечают, что эти люди сначала были в хорошей физической форме благодаря упражнениям и правильному питанию. Но некоторые отложения жировой ткани с живота не получалось сбросить во время тренировок и поэтому люди согласились на эксперимент.
После операции необходимо носить специальные анатомические подвязки, чтобы "пресс" не рассосался, а также регулярно обследоваться у врача.
Раньше сообщалось о том, что в Калифорнии создали имплант для чтения мыслей, а также, к чему снится смерть согласно приметам.
по теме
Мышцы и суставы ноют на погоду: что делать
О чем говорит острая реакция организма на перемену погоды
В Украине запретили жизнненоважное лекарство
В Украине запретили популярное лекарство о рака
Кардиологи изменили нормы артериального давления
ВОЗ изменила нормативы здорового артериального давления
Эпидемия кори в Украине: больше двух тысяч людей заболели
В Украине за неделю увеличилось количество больных корью
Почему нужно есть сыр
Употребление в пищу сыра улучшает функции организма, связанные с контролем сахара в крови