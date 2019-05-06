У Мэган Маркл начались роды [ Редактировать ]
В понедельник, 6 мая, у супруги принца Гарри, герцогини Сассекской Меган Маркл, начались роды. Пара ожидает появления первенца. Новорожденный станет седьмым в очереди на престол. Об этом сообщает ВВС.
О беременности Меган было объявлено 15 октября прошлого года - спустя почти четыре месяца после свадьбы - во время визита герцога и герцогини Сассекских в Австралию.
Вскоре после этого герцог и герцогиня Сассекские приняли решение разгрузить расписание беременной Меган в ходе заграничного турне и уменьшить количество мероприятий, в которых она принимает участие, сообщили в Кенсингтонском дворце.
Кроме того, в преддверии рождения ребенка Гарри и Меган переехали из Кенсингтонского дворца в коттедж Фрогмор на территории Виндзорского замка.
Ранее мы писали о том, что принц Гарри бросит Меган Маркл с ребенком и уедет из Великобритании. Также сообщалось о том, что в Британии были уверены, что Меган Маркл уже родила.
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