В понедельник, 6 мая, у супруги принца Гарри, герцогини Сассекской Меган Маркл, начались роды. Пара ожидает появления первенца. Новорожденный станет седьмым в очереди на престол. Об этом сообщает ВВС.

О беременности Меган было объявлено 15 октября прошлого года - спустя почти четыре месяца после свадьбы - во время визита герцога и герцогини Сассекских в Австралию.

Вскоре после этого герцог и герцогиня Сассекские приняли решение разгрузить расписание беременной Меган в ходе заграничного турне и уменьшить количество мероприятий, в которых она принимает участие, сообщили в Кенсингтонском дворце.

Кроме того, в преддверии рождения ребенка Гарри и Меган переехали из Кенсингтонского дворца в коттедж Фрогмор на территории Виндзорского замка.

Ранее мы писали о том, что принц Гарри бросит Меган Маркл с ребенком и уедет из Великобритании. Также сообщалось о том, что в Британии были уверены, что Меган Маркл уже родила.