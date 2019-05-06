В воскресенье, 5 мая, в Киеве на Оболони мужчина открыл огонь из автомата по другу своей бывшей жены. Стрельба произошла на летней террасе бара "Портер". Ревнивый мужчина сделал шесть выстрелов, затем выбросил оружие, сел в машину и попытался скрыться. Друг девушки получил огнестрельное ранение стопы, сообщает "Информатор".

По словам начальника Оболонского управления полиции Виталия Быкова, потерпевший вместе с девушкой и друзьями отдыхали на летней террасе бара. После чего к ним подошел бывший муж девушки. Мужчины начали словесную перепалку на почве ревности. В разгар ссоры злоумышленник вернулся к своему автомобилю, достал из салона автомат и начал стрелять в мужчину.

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"Совершив шесть выстрелов, он выбросил оружие, сел в машину и скрылся с места происшествия. Одна из пуль попала в стопу пострадавшему, мужчину госпитализировали и прооперировали. Сейчас угрозы его жизни и здоровью нет. Известно, что 37-летний пострадавший - киевлянин, конфликт между мужчинами из-за ревности возникает уже не впервые", - добавил Быков.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Получив информацию о марке и номере авто, на котором скрылся злоумышленник, правоохранители ввели в действие оперативный план "Сирена".

Фото: Нацполиция

В конце концов мужчина решил сдаться и самостоятельно приехал управление полиции. Его задержали. На данный момент известно, что ревнивому бывшему мужу 45 лет, он местный житель и раньше не имел проблем с законом.

Сотрудники Оболонского управления полиции начали уголовные производства по части 4 статьи 296 (хулиганство, совершенное из огнестрельного оружия) и части 1 статье 263 (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами) Уголовного кодекса Украины. Стрелку грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве на стройке умер рабочий, а также киевлянка нашла мужа застреленным в квартире.