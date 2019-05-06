Тяжкі поранення отримав сьогодні вранці поліцейський в Харкові. Майор поліції був у цивільному. І, за різними версіями, чомусь опинився за кермом чужої автівки. Подробиці - в нашому сюжеті.

Постріли у дворі житлового будинку, що по проспекту Перемоги, пролунали близько 8.00 ранку. У свідків є кілька версій стрілянини. За словами одних - все сталося через те, що водій іномарки виїхав на тротуар, а пішоход - зробив йому зауваження.

"Сделал ему замечание, тот там может матом отреагировал, и проходящий достал пистолет, начал стрелять прям по водителю. В окно. Разбил стекло. Потом достал его и еще два выстрела. В лицо прямо, прямо в лицо", - говорить Юліан Ціціашвілі, свідок.

Пораненого водія, за словами очевидців, чоловік витяг з машини, і покинув.

"Бабушкин огород, получается, и он оставил водителя пролучается прям тут, кинул его в крови всего".

У сусідньому кіоску розповідають іншу версію. Мовляв, чоловік, який стріляв, вийшов вранці до своєї автівки й побачив, що в ній хтось сидить і заводить двигун.

"Он подбежал, у него окошко было открыто. Я говорю, выходи. А он уже начал ехать. И он в него стрельнул".

Швидку пораненому викликали перехожі. У важкому стані чоловіка доправили до лікарні.

"Це пневматична зброя, з'ясувалося, що це перероблений пістолет Флобер. Поранення були в область голови, шия, тулуб, поперековий відділ", - говорить Віктор Забашта, керівник центру екстреної медичної допомоги та медичних катастроф.

Пораненому вже зробили дві операції. Він у реанімації. Правоохоронці кажуть - це - співробітник поліції. Майор, йому 35 років. Чому стався конфлікт - поки що інформації не дають.

Атестований із 2015 року, тобто створення поліції він працює у лавах поліції Харківської області. Він знаходився поза службою, без зброї, без однострою", - говорить Олена Бараннік, начальник відділу комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Чоловіка, який стріляв, 41 року народження - затримали. Зараз дає свідчення у поліції. Правоохоронці розслідують цю справу за статтею "хуліганство з застосовунням зброї". Винному загрожує до семи років ув'язнення.