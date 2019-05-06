На Сході попередньої доби ворог 11 разів порушував режим тиші. Окупанти били з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під ворожими обстрілами опинилися позиції Об'єднаних сил біля Талаківки, Павлополя та Лебединського. З БМП і протитанкових гранатометів атакували поблизу Новоолександрівки й Кримського. В українському війську без втрат. За даними розвідки, одного бойовика знищено, п'ятьох поранено. Репортаж з передової - Ігоря Левенка.

Весна. Усе довкола зеленіє, утім армійців на передових позиціях це не надто тішить. Адже це ідеальний період для роботи снайперів.

Мар'їнка - містечко, через яке пролягає лінія розмежування. Гаряча точка на фронтовій карті, звідки найчастіше надходять повідомлення про вбитих і поранених від куль ворожих стрільців.

"Їм досить зручно тут працювати, тут короткі відстані між противником і нами і вони використовують певні складки місцевості та погоду", - говорить Андрій, військовослужбовець збройних сил України.

Днями в Мар'їнці снайпер окупантів застрелив п'ятдесятирічного бійця. У штабі Операції об'єднаних сил запевняють, жодна смерть українського солдата не залишиться без покарання.

"Если кто-нибудь из бойцов ВСУ, любой боец, погибает на линии разграничения, туда автоматически отправляется рекогносцировочная группа. И если будет подтверждение, что это снайпер - наша группа выдвигается немедленно".

Це спецпризначенці з підрозділу контрснайперської боротьби - еліта українського війська і гроза ворожих стрільців. Хлопці кажуть, для кожного любителя, або ж професіонала, який стріляє в українських бійців, куля теж знайдеться.

"С таким оборудованием эффективность контрснайперской группы, если ми приезжаем туда и снайпер там есть, то процентов восемьдесят, восемьдесят пять - это точно мы его сможем выявить и уничтожить из любой системы вооружения", - говорить Олексій, снайпер.

Наші бійці розповідають - найнебезпечніші снайпери, які приїздять до України з-за "поребрика". Кажуть, мати справу з такими доводиться часто.

"Мы знаем, по каким местам они ездят и постоянно держим руку на пульсе. Марьинка входит в их число".

"Мы не занимаемся там перестрелками автоматчиков, пулеметчиков или еще кого-то. Наша задача именно этих вредителей выявить и уничтожить. А они применяют самые дерзкие и самые отвратительные способы для того чтобы выявить нас".

Огидні способи - це коли ворожі стрільці намагаються виявити супротивника на "живця". Нерідко в ролі такого "живця" використовують українських полонених.

"Выманивают, думают, что мы будем стрелять и очень удивляются, когда мы не стреляем. Ну, оптика все-таки позволяет нам увидеть".

Натомість дуелі з українськими снайперами для окупантів не раз ставали останніми.

"Очень много подтверждений по перехватам, по другим явным признакам того, что снайпер с той сторони бывает уничтожен".

Після кожного такого повідомлення солдати в окопах зітхають з полегшенням. А це звичайні піхотинці, які несуть на своїх плечах тягар війни. І сьогодні вперше відзначають своє професійне свято.

"Я дуже щасливий, що впроваджуються нові військові традиції. Всі роди військ насправді працюють на звичайного піхотинця, який сидить в окопі. Він це може відчувати, може ні, але всі працюють на звичайного солдата який воює в піхоті", - говорить Андрій, військовослужбовець збройних сил України.